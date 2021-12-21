191 türün yaşadığı Nallıhan Kuş Cenneti güvende

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iklim değişikliği ile mücadele noktasında ortaya koyduğu kararlı tutumun ardından, ülkenin dört bir yanında iklim değişikliği ve bu durumun sulak alanlara olan etkileri de incelemeye alınmaya başlandı. İklim Değişikliği Politika ve Araştırma Derneği, bu kapsamda Türkiye'nin önemli sulak alanlarından biri olan 191 kuş türünün gözlendiği Nallıhan Kuş Cenneti'ne en büyük su girdisi sağlayan Sarıyar Barajı'ndaki kirliliği ölçen bir proje yürüttü. Dernek tarafından yürütülen "Kömürle ilişkili su sorunları ve doğal yaşam: Nallıhan Kuş Cenneti" projesinde, iklim değişikliğinin sulak alanları ve su kaynaklarını tehdit ettiği, bunun için önlemler alınması gerektiğine vurgu yapıldı.

SU NUMUNELERİ TEST ETTİRİLDİ

Dernek tarafından hazırlanan raporda turistik öneme ve doğal güzelliklere sahip Nallıhan Kuş Cenneti'nde bugüne kadar 191 kuş türü gözlenirken, bazı yıllarda bölgede kışlayan kuş sayısının 50 bini geçtiği ifade edildi. Raporda, bölgeye su sağlayan Sarıyar Barajı'ndan periyodik olarak 3 kez 5 litrelik su bidonu ile su numunesi alınarak laboratuarda test ettirildiği belirtildi.

Dernek Yönetim Kurulu Üyesi Tekin Altuğ, Nallıhan Kuş Cenneti'ne su girdisi sağlayan Sarıyar Barajı'nın hemen yakınında Çayırhan Termik Santrali'nin bulunduğuna dikkat çekerek, baraja verilen atık suların bölgeye olan etkisini araştırdıklarını söyledi. Altuğ, "Yapılan araştırmada civa ve krom değeri ortalama değerlerin altında çıkmıştır. Kromun ortalama değerlerin altında çıkması olumlu bir gelişmedir. Çünkü genellikle endüstriyel esmisyonların neden olduğu kirliliğin bir sonucu olarak bu değer yüksek çıkmaktadır. Suyun Ph düzeyi ise normal değer aralığındadır. Sarıyar Barajı'ndaki kirlilikte Çayırhan Termik Santrali'nin payı da olmakla birlikte incelenen parametrelerin sonuçlarına göre kirliliğin boyutu yüksek boyutlarda değildir. Net bir açıklama yapmak için baraj tabanında sondaj örneklerinden analiz yapılmalıdır" dedi.

Altuğ, Sarıyar Barajı için asıl kirlilik unsurunun organik kirlilik olduğunu belirterek, baraj gölünde kimyasal oksijen ihtiyacının en fazla 25 mg/L olması gerekirken, 37 mg/L olarak tespit edildiğini bunun da organik kirliliğe işaret ettiğini belirtti.

SU ARITIMI DÜZENLİ OLARAK KONTROL EDİLMELİ

Raporun öneriler kısmında ise Sarıyar Barajı suyunun kirlilik kontrollerinin Nallıhan Kuş Cenneti ekosistemi için çok önemli olduğu belirtilerek, bu nedenle Nallıhan Belediyesi tarafından Çayırhan Termik Santrali'nin baraja verdiği atık suyun arıtımının düzenli olarak kontrolünün sağlanması gerektiği ifade edildi.