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Giriş Tarihi: 27.1.2024 16:59 Son Güncelleme: 27.1.2024 18:12

1’i yoğun bakımda 6 kişinin tedavisi sürüyor

Kastamonu’da 6 kişinin hayatını kaybettiği 33 kişinin ise yaralandığı otobüs kazasında yaralılardan 6’sının hastanedeki tedavileri devam ediyor.

KAZIM BOLAT KAZIM BOLAT
1’i yoğun bakımda 6 kişinin tedavisi sürüyor

Kastamonu-Taşköprü Karayolu Alatarla köyü mevkiinde meydana gelen ve otobüste bulunan 6 kişinin hayatını kaybettiği 33 kişinin ise yaralandığı kazada yaralananlardan 27'si tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Durumu ağır olan 1 kişinin Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde, 5 kişinin ise servisteki tedavileri devam ediyor.

OTOBÜS ŞOFÖRÜ TUTUKLANDI

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, 6 kişi yaşamını yitirdiği, 33 kişinin yaralandığı kazayla ilgili otobüs şoförü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kazada hafif yaralanan otobüs şoförü Orhan Ç. (51) Taşköprü Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Orhan Çelik, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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1’i yoğun bakımda 6 kişinin tedavisi sürüyor
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