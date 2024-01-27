1’i yoğun bakımda 6 kişinin tedavisi sürüyor

Kastamonu-Taşköprü Karayolu Alatarla köyü mevkiinde meydana gelen ve otobüste bulunan 6 kişinin hayatını kaybettiği 33 kişinin ise yaralandığı kazada yaralananlardan 27'si tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Durumu ağır olan 1 kişinin Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde, 5 kişinin ise servisteki tedavileri devam ediyor.

OTOBÜS ŞOFÖRÜ TUTUKLANDI

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, 6 kişi yaşamını yitirdiği, 33 kişinin yaralandığı kazayla ilgili otobüs şoförü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kazada hafif yaralanan otobüs şoförü Orhan Ç. (51) Taşköprü Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Orhan Çelik, tutuklanarak cezaevine gönderildi.