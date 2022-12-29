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Giriş Tarihi: 30.12.2022

2 bin yıllık antik çeşme suyla buluşacak

Burdur’daki Kibyra Antik Kenti’nde 6 yıl önce bulunan antik çeşme restore edildi. Kibyra Kazı Başkanı Özdoğru: Su hattı döşenerek mayıs ayında kullanıma açılacak

İHA
DHA
2 bin yıllık antik çeşme suyla buluşacak
Burdur Gölhisar'daki Kibyra Antik Kenti'nde 6 yıl önce yapılan kazılarda ortaya çıkarılan çeşmenin restorasyon çalışması tamamlandı. Çeşme doğal kaynaktan beslenecek suyuyla içilebilir ilk tarihi kent çeşmesi olarak kayıtlara geçecek. Kibyra Kazı Başkanı Doç. Dr. Şükrü Özüdoğru yaptığı açıklamada, "Çeşme MS 23 yılındaki büyük deprem sonrası kentin yeniden inşası sırasında yapılmış.



MS VII. yüzyıl sonlarına kadar da kullanılmış. Yapının su giriş ve çıkışına yönelik bağlantısını tamamladık. Bu konuda tek eksik, yapıya bir su hattının döşenerek günümüzde halen kullanılan antik kaynaktan su temininin sağlanması. Su hattının oluşturulmasına yönelik projeyle bu görkemli yapının orijinal işleviyle kullanımının mayısta başlatılması hedeflenmektedir" dedi.

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