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Giriş Tarihi: 14.11.2023

2 bin yıllık mutluluk formülü

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2 bin yıllık mutluluk formülü
Korelilerin 2 bin yıllık uygulaması, mutlu bir yaşam için oldukça etkili. Independent'de yer alan habere göre, derin bağlılık duygusunu ifade eden jeong kavramı, Kore kültürünün temel yapı taşlarından biri. Kişinin hayatında bu kavrama göre yapacağı küçük değişiklikler, mutluluğuna katkı sağlayabilir. Danışanlarına sık sık jeongtan bahsettiğini Koreli psikolog Dr. Jihee Cho, uygulamaya çalışmalarını tavsiye ediyor. Cho'nun daha mutlu bir yaşam sürmek için 6 tavsiyesi şöyle: Sevdiklerinizle düzenli, kaliteli vakit geçirin, yardım edin, yeni çevrelere dahil olun, açık olun, paylaşın, ana odaklanın, dinleyin.

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2 bin yıllık mutluluk formülü
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