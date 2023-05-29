Haberler Yaşam Haberleri ‘2 gemi yanaştı, sağlı sollu ateş açmaya başladı’
Giriş Tarihi: 30.5.2023

‘2 gemi yanaştı, sağlı sollu ateş açmaya başladı’

‘2 gemi yanaştı, sağlı sollu ateş açmaya başladı’
Adana'nın Karataş ilçesinden Akdeniz'e açılan balıkçı teknesine Suriye rejimi güvenlik güçlerinin ateş açması sonucu biri kaptan 2 kişi yaralandı. Olaydan yara almadan kurtulan tayfa yaşadıkları o dehşet anlarını anlatırken yanaşan iki geminin sağlı sollu ateş açmaya başladığını, kendilerini öldürmek istediklerini ifade etti. Dün Karataş'tan denize açılan 'Mahmut Can' isimli tekneye uluslararası karasularında olduğu sırada Suriye rejimi güvenlik güçleri tarafından saldırı gerçekleşti. Saldırıda teknede bulunan kaptan Mahmur Erol (38) ve tayfalardan Besat Genç (31) yaralandı. Teknenin birçok yerinde mermi izi oluşurken, geminin camları da kırıldı. Kaptan yaralı halde tekneyi Hatay'ın Samandağ ilçesine kadar getirdi. Yaralılar hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

'ÖLDÜRMEK İSTEDİLER'
Saldırıdan yara almadan kurtulan tayfalardan Mehmet Can Mendi, "Balık avlamak için Karataş'tan açıldık. Uluslararası karasulardayken iki gemi yanaştı sağlı sollu ateş açmaya başladı. 10-15 dakika sürdü. Kaptan ve diğer arkadaş yaralandı, çok korktuk. Bizi resmen öldürmek istediler" dedi. Öte yandan güvenlik güçlerinin inceleme yaptığı gemi daha sonra tamirat için Karataş Limanı'na çekildi.

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