2 gündür kayıptı, dere yatağında ölü olarak bulundu

Gölcük İlçesi Saraylı Mahallesi'nde tek yaşayan ve kendisinden Perşembe gününden beri haber alınamayan 62 yaşındaki Erol Eryürek için ekipler arama kurtarma çalışması başlattı. AFAD, AKUT ve jandarma ekiplerinin katıldığı geniş çaplı aramada Eryürek'in gidebileceği her yere bakıldı.

Gölcük Saraylı'da bulunan bir dere mevkiinde arama çalışmaları devam ettiği sırada, Eryürek'in cansız bedeni bulundu. Şahsın dere kenarında düşerek başını yere taşa vurması suretiyle hayatını kaybettiği öne sürülürken, cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili tahkikat başlattı.