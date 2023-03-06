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Giriş Tarihi: 6.3.2023

2 haftada 3 acı birden

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
2 haftada 3 acı birden
Erzurum Horasan'da yaşayan Emel Lal başına merdiven düşen eşi Mehmet Lal'i yoğun bakımdaki 40 günlük yaşam mücadelesinin sonunda kaybetti. Eşinin yasını tutan Emel Lal 3 çocuğuyla birlikte Kahramanmaraş merkezli depremlerden 10 gün önce Pazarcık ilçesindeki baba ocağına döndü. İlçede kendisine bir ev tutan Emel Lal deprem akşamı oğlu Caner'i dedesi Nejat Çoştu'nun evinde bıraktı. Deprem o eve ağır hasar verdi. 10 yaşındaki Caner Lal ve teyzesi Songül Coştu yaşamını yitirdi. Emel Lal, iki hafta içinde hem eşini, hem de kız kardeşi ve oğlunu kaybetmenin acısını yaşadı. Caner, babasının yanına defnedildi.

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2 haftada 3 acı birden
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