Haberler Yaşam Haberleri 2 kayınbiraderini rehin alıp vurdu: 1 ölü, 2 yaralı
Giriş Tarihi: 19.4.2023

2 kayınbiraderini rehin alıp vurdu: 1 ölü, 2 yaralı

2 kayınbiraderini rehin alıp vurdu: 1 ölü, 2 yaralı
Sivas'ın Alibaba Mahallesi'nde Ömer D. (28), eşi Gamze D. ile boşanma aşamasında olması nedeniyle bir süredir husumet yaşadığı kayınbiraderleri Abdullah Polat (20) ile Ömer Polat'ın (27) evine gitti. Ömer D. ile kayınbiraderleri arasında tartışma çıktı. Ömer D., tabanca ile rehin aldığı kayınbiraderlerinden Abdullah Polat'ı başından vurarak öldürürken, Ömer Polat'ı yaraladı. Ardından kendi başına ateş ederek intihara kalkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kalçasından yaralanan Ömer Polat, Numune Hastanesi'nde, Ömer D. ise Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedaviye alındı. Olay yerinde hayatını kaybeden Abdullah Polat'ın cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

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2 kayınbiraderini rehin alıp vurdu: 1 ölü, 2 yaralı
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