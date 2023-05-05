2 kilometre uzaklıktan gelen yorgun mermi can aldı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde Ramazan Bayramı'nın 2. günü Zekiye D. (47), 8 yaşındaki kızı ile çiçek toplamak için evden çıktı. Caddede yürürlerken Zekiye D. nereden geldiği belli olmayan merminin isabet etmesi sonrası kanlar içinde yerde kaldı. Zekiye D. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Cinayet ekipleri yaklaşık 480 güvenlik kamerasını inceleyerek, Zekiye D.'nin 2 kilometre uzaklıktaki gelin alma merasiminde havaya sıkılan tabancadan gelen yorgun mermi nedeniyle vurulduğunu tespit etti. Özel ekip tabancayla havaya ateş ettiği belirlenen A.Ö.'yü (62) gözaltına aldı. A.Ö. dün tutuklanırken Zekiye Ö. 13 gün boyunca verdiği yaşam mücadelesini 3 gün önce kaybetti. İHA