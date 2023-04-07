2 kişinin öldüğü kavga, ’şakalaşma’ nedeniyle çıkmış

Kavgaya ilişkin detaylar da ortaya çıktı. Eyüp Ahmet Akgök ile Baran Emra'nın arkadaş oldukları, aynı pasajda farklı iş yerlerinde çalıştıkları, aralarında şakalaşma ile başlayan tartışma yaşandığı, bir gün sonra Baran Emra'nın kuzenleri Veysel ile Adem'i pasaja çağırdığı ve bıçaklı kavga çıktığı belirlendi.