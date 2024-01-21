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Giriş Tarihi: 21.1.2024 11:55

2 kişiyi öldürüp psikolojik tedavi gördüğünü iddia etti! Hastane kayıtları bulunamadı

Zonguldak'ta sevgilisi Güray Çakmak (46) ile Mustafa Kurt'u (43) öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Sevilay Kıral (30), ilk duruşmada psikiyatrik tedavi gördüğünü söyledi. Kıral'ın belirttiği 2 hastaneden evrak talep eden mahkeme heyetine, 2'nci duruşmada 'tedavi kayıtlarına rastlanılmamıştır' cevabı geldi. Sanık avukatı ise müvekkili ile görüşüp, tedavi gördüğü başka hastaneleri bildirebilmesi için süre talep etti.

DHA
2 kişiyi öldürüp psikolojik tedavi gördüğünü iddia etti! Hastane kayıtları bulunamadı

Olay, 23 Şubat 2023'te Karaelmas Mahallesi Mustafa Aşçı Caddesi'ndeki evde meydana geldi. Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda (TTK) görevli 4 çocuk babası Mustafa Kurt, aynı kurumda çalışan ve TTK'ya ait müstakil lojmanda kalan, borç meselesi nedeniyle husumetli olduğu 11 yıllık iş arkadaşı Sevilay Kıral'ın evine gitti. İddiaya göre; Kurt ile Kıral ve sevgilisi Güray Çakmak arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Kurt, sırtından bıçaklandı. Yardım çağırmak için dışarıya kaçmaya çalışan Kurt, kanlar içerisinde yere yığıldı. Kurt hastanede hayatını kaybetti, gözaltına alınan Sevilay Kıral ile sevgilisi Güray Çakmak tutuklandı. Sanıklar hakkında hazırlanan iddianamede; sevgililerin cinayetten önce plan yaptıkları, Kıral'ın cinayeti işlediği, Çakmak'ın da suça iştirak ettiği belirtildi. İddianamede, çift hakkında 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi ile dava açıldı. İlk duruşmada, sevgililer birbirlerini suçlarken, Güray Çakmak tahliye edildi, Sevilay Kıral'ın tutuklu yargılanmasına karar verildi.

Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 2'nci duruşmaya; Sevilay Kıral, SEGBİS aracılığı ile katılırken, Güray Çakmak ile avukatlar salonda hazır bulundu. Kıral, ilk duruşmada psikiyatrik tedavi gördüğünü, bunun üzerine söylediği 2 hastanede evrak talep eden mahkeme heyetine, 2'nci duruşmada 'Kıral'ın tedavi kayıtlarına rastlanılmamıştır' cevabı geldi. Sanık avukatı, müvekkili ile görüşüp, tedavi gördüğü hastaneleri bildirebilmesi için süre talep etti.

'SUÇ VASFI DEĞİŞECEKTİR'
Kıral'ın avukatı, "Müvekkilim hem psikolojik tedavi görüyor hem de olay günü sabahtan akşama kadar alkol alıyor. Bu kadar alkol alan birinin atılı suçu işlemesi hayatın olağan akışına aykırıdır. Evden çıkıp giderken sanık Güray, 'Sevilay, sen ne yapıyorsun?' demiş. Sevilay da 'Korkma, şikayet etmez' demiştir. Bu husus müvekkilimin kastının, öldürme olmadığını yaralama olduğunu göstermektedir. Kastı aşan durum söz konusudur. Bu nedenle suç vasfı değişecektir, müvekkilin tahliyesini talep ederiz" dedi. Olay günü telefondan 3 mesajın silindiğinin belirlendiğini vurgulayan Kıral'ın avukatı, ayrıca telefonun Jandarma Kriminal Laboratuvar Müdürlüğü'ne gönderilerek silinen mesajların tespiti yönünde araştırma yapılmasını talep etti.

HASTANE EVRAKI İÇİN SÜRE
Tutuksuz sanık Çakmak'ın avukatı ise olay günü el konulan cep telefonunun, müvekkilinin babasına ait olması nedeniyle iadesini talep etti. Savcı, Kıral'ın tutukluluk halinin devamını ve eksik hususların giderilmesi yönünde mütalaa verdi. Mahkeme heyeti, Sevilay Kıral'ın avukatına sanığın psikiyatrik veya nörolojik tedavi gördüğü başka hastaneleri bildirmesi için süre verirken, hastanelerden de tedavi evrakının istenilmesine karar verdi. Sevilay Kıral'ın tutukluluğuna, Çakmak'ın telefonunun iade talebinin sonra değerlendirilmesine ve adli kontrol tedbirlerinin devamına hükmedildi. Duruşma eksiklerin giderilmesi için ertelenirken, hastanelerden gelecek evraka göre sanık Kıral hakkında akıl sağlığı raporu istenecek.

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2 kişiyi öldürüp psikolojik tedavi gördüğünü iddia etti! Hastane kayıtları bulunamadı
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