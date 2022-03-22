2 köpeği vurarak öldüren adam tutuklandı

Ankara'nın Mamak ilçesi Türközü Mahallesi'nde yaşayan 57 yaşındaki H.K., evinden ekmek aldığı iddiasıyla sokakta iki köpeği başından vurarak öldürdü. Tüfekle vurulan köpekler olay yerinde telef olurken polis ekipleri tarafından gözaltına alınan H.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. H.K., savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından 'Bir ev hayvanı veya evcil hayvanı kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'KÖPEKLERE İSTEMEDEN ATEŞ ETTİM'

H.K. savcılık ifadesinde önce havaya ateş ettiğini ancak köpekler gelmeye devam edince ateş etmeye devam ettiğini söyleyerek, "Ben hayvanların hiç birisini isteyerek öldürmedim. Benim evim müstakil evdir. Köpekler sürekli benim evimin çatısına çıkıp zarar veriyorlardı. Bu nedenle sahip olduğum tek kırma tüfekle havaya ateş etmiştim. Ancak sonra bir daha geldiler, bu seferde istemeden de olsa köpeklere ateş ettim. Yaptığımdan dolayı üzgünüm böyle olmasını istemezdim" dedi.