2 Mehmetçiği şehit eden teröristin yakalanması, şehit ailelerinin yüreğine su serpti

Hatay'ın Kırıkhan İlçesinde basit yaralama suçundan aranan ve jandarma tarafından yakalanan Suriye uyruklu H.M'nin 2003 yılında Tunceli Mazgirt'te Jandarma Er Emin Urhan ve Serkan Sağır'ı şehit eden terörist olduğu belirlendi. 2009 yılında ise Irak'ın Hakurk bölgesinde bir çocuğu öldürdüğü başka bir olayda öldürülen bir çocuğun cenazesini de Tunceli kırsalına gömdüğü de ortaya çıkan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DÜĞÜNÜNE 10 GÜN KALA ŞEHİT OLDU

Kayseri'de yaşayan Şehit Jandarma Er Emin Urhan'ın babası Hasan Urhan (77), aradan geçen 18 yıla rağmen oğlunun katilinin yakalanmasının sevindirici olduğunu belirterek; "Oğlumuzu askere gönderdikten sonra izne gelince nişanladık. Usta birliği Tunceli Mazgirt'e çıktı. Oğlumu nişanlamıştım. 8 aylık nişanlıyken şehit düştü. Şehit düştüğü gün düğününe tam 10 gün vardı. Ordumuz yurdumuz var olsun. 18 yıl oldu ama devletimiz bizi unutmamış. Oğlumu şehit eden terörist yakalandı. Bize bir ferahlık geldi. Allah razı olsun Kırıkhan Jandarma komutanlığından. Onları arayıp teşekkür ettim. Aramız keşke yakın olsa da ziyaretlerine gidebilsem. Umarım sesimizi duyarlar.

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Erinden Genel Kurmay Başkanına kadar hepsinden Allah razı olsun. Yüreğimize su serptiler. Şehidin mertebesinin yüce olduğuna inandık inanıyoruz. Allah'ta bunu bize nasip etti. Hanıma derim ki en temiz elbise giy bizim her günümüzün bayram olması lazım diye, ama ana yüreği dayanamıyor. 20 yaşında bir çocuğu, nişanlı bir çocuğu vermek kolay değil. Ama vatan olunca, millet olunca bayrak olunca sünnet olunca biz bunlara göğüs gerdik ve elhamdülillah diyoruz. Şimdi acımız bir nebze de olsa hafifledi. Sadece biz değil inşallah tüm şehitlerimizin aileleri ferah olurlar. Şehitlerin ölmediğini Mevla bize haber veriyor. Milletten devletten saygı duyuyoruz. Daha ne isteyelim" diye konuştu.

"O TERÖRİSTİ YAKALAYANLARIN ELLERİNDEN ÖPERİM"

Şehit annesi Hayriye Urhan (74) ise oğlu Emin'in yuva kurmaya hazırlanırken şehit düştüğünü belirterek; "Oğlum şehit olalı 18 yıl oldu. Ona ev yapacaktık, gelin alacaktık. Oğlum şehit olunca ona evinde oturmak nasip olmadı. O teröristi yakalayanların ellerinden öperim. İşleri rast gelsin. Allah onlara yavrularının acısını göstermesin. İçim rahatladı." dedi.

"YÜREĞİMİZE SU SERPİLDİ"

Sakaryalı Şehit Jandarma Er Serkan Sağır'ın Babası Yusuf Sağır ise; "Bu hainlere gereken cezayı inşallah devletimiz verecek. Şuan değişik duygular içerisindeyim. Keşke daha önce yakalansaydı da bu ülkenin ekmeğini yiyemeseydiler. Biz demokrasiyle yaşayan bir ülkeyiz. Hainlerin hak ettiği cezayı alacaklarından şüphemiz yok. Vatan sağ olsun. Yüreğimize su serpildi." diye konuştu.