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Giriş Tarihi: 3.10.2022

2 milyon 150 bin lirasını aldılar

Tele-dolandırıcıların son kurbanı Hacer Ö. oldu. 80 yaşındaki kadın, ”FETÖ” ile korkutan dolandırıcılara 2 milyon 158 bin lirasını kaptırdı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
2 milyon 150 bin lirasını aldılar
İstanbul'da tele-dolandırıcıların hedefi olan 80 yaşındaki Hacer Ö., 2 milyon 158 bin lirasını kaptırdı. Büyükçekmece ilçesinde ikamet eden 80 yaşındaki emekli Hacer Ö.'yü geçtiğimiz ağustos ayında cep telefonundan arayan bir kişi, kendisini savcı olarak tanıttı. Ne olduğunu anlayamayan Hacer teyze, sahte savcı ne derse yapmaya başladı. Telefondaki kişi, "İsminiz FETÖ soruşturmasına karışmış. Örgüt sizin evinize de operasyon yapabilir. Operasyon öncesinde biz evdeki ya da hesabınızdaki paralarınıza el koymalıyız. Yoksa paralarınız örgütün eline geçer" sözleriyle yaşlı kadını korkuttu. Hacer Teyze hiç kimseye söylemeden önce 82 bin dolar nakit parayı eliyle götürüp dolandırıcılara teslim etti. Ardından 658 bin lira daha götürüp verdi. Yaklaşık 2 milyon 150 bin lira kaptıran Hacer teyze, yaşadıklarını torunlarına anlatınca dolandırıldığını anladı. Hemen polise gidip yardım istedi. Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kimlikleri tespit edilen şüphelilerin peşine düştü. Abdulkadir G. ile İsmail C. gözaltına alındı. Çeşitli suçlardan kayıtları olduğu öğrenilen iki dolandırıcı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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2 milyon 150 bin lirasını aldılar
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