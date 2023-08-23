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Giriş Tarihi: 23.8.2023 16:39

2 milyon lira değerinde hırsızlık yaptı otel odasında yakalandı

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde bir evden 300 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldığı belirlenen şahıs konakladığı otel odasında yakalandı. Şahsın daha öncede 4 farklı hırsızlık olayında gerçekleştirerek yüklü miktarda para, ziynet eşyası ve ev eşyaları çaldığı belirlendi.

İHA
2 milyon lira değerinde hırsızlık yaptı otel odasında yakalandı
Isparta'nın Eğirdir ilçesine bağlı Yuvalı köyünde ikamet eden bir vatandaşın evinden 300 bin lira değerinde ziynet eşyası çalındığı ihbarının alınmasının üzerine Eğirdir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Jandarma Suç Araştırma Timi ve Asayiş Timleri harekete geçti. Ekipler tarafından yapılan incelemelerin ardından hırsızlık şüpheli Zafer Aydemir'in Uluborlu ilçesindeki otelde konakladığı tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından otele yapılan operasyonda şüpheli, çaldığı bileziklerle gözaltına alındı. Altınların bir kısımını satarak paraya çeviren şüphelinin üzerinde 8 bin dolar ve 30 bin lira para ele geçirildi. Soruşturmayı derinleştiren Eğirdir ilçe Jandarma komutanlığı görevlileri Eğirdir ilçesinde geçmiş tarihlerde meydana gelen 9 bin TL nakit para ve 120 bin TL değerinde ziynet eşyasını çaldığını, yine bir başka vatandaşın 10 bin TL nakit para ve 30 bin TL lik bileziğin çaldığını başka bir vatandaşın evinden de 75 bin TL nakit parasının çalındığını tespit etti.
Eğirdir İlçe Emniyet müdürlüğü görevlilerinin yaptığı çalışmalar sonucunda Şüpheli Zafer Aydemir ikamet ettiği apartmanın Bodrum katında kızının çeyizlerini depolayan M.D isimli bayan sıfır Arçelik marka çamaşır makinası, buzdolabı, çelik tencere takımı, teflon tava, setlerinin çalınması olayı ile ilgili yaptığı araştırmada olayı gerçekleştiren kişinin Zafer Aydemir olduğunu belirleyerek yaptığı araştırmada çaldığı malzemeleri 900 TL karşılığında sattığını tespit etti.
Gözaltına alınan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Isparta Kapalı Cezaevine götürüldü.

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2 milyon lira değerinde hırsızlık yaptı otel odasında yakalandı
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