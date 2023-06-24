Bursa’daki 2 ölümlü asansör kazasında firma sahibi tutuklandı

Bursa'nın Gemlik ilçesi Eşref Dinçer Mahallesi'nde 21 Haziran'da saat 12.00 sıralarında meydana gelen olayda Fatma Çelik, Safura Kader, Müjgan Çelik (71) ve Kerime Çelik (74), kanser tedavisi gördüğü sırada hayatını kaybeden yakınlarının taziye ziyareti için, Yenibahar Sokaktaki evine gitti. Binanın dışına yapılan seyyar asansör ile 3'üncü katta bulunan eve çıkmak isteyen 4 kadın, asansör halatının 3'üncü katta kopması sonucu 10 metre yükseklikten zemine düştü. Belirtilen adrese çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Fatma Çelik, Kerime Çelik ile Safura Kader Bursa Şehir Hastanesi'ne, Müjgan Çelik ise özel bir hastaneye sevk edildi. Vücutlarında çok sayıda kırık olduğu belirlenen yaralılardan Safura Kader ve Fatma Çelik yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Tedavisi devam eden Müjgan Çelik ile Kerime Çelik'in sağlık durumun ise ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Asansörün düşme nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatılırken, asansör firmasının sahibi G.A., Bursa'da gözaltına alınarak Gemlik Adliyesi'ne sevk edildi. Sorgulaması tamamlanan G.A., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.