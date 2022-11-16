2 tonluk suaygırlarına özel kış menüsü

Türkiye'nin en büyük, dünyanın da 4'üncü büyük hayvanat bahçesi olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde havaların soğumasıyla hayvanlar için kış hazırlıkları başladı. Kışlık kafeslerine alınan hayvanlar, teknolojik altyapısıyla yerden ısıtmalı kafeslerde barındırılacak ve yüksek kalorili gıdalar ile beslenecek. 1.5 milyon metrekare yeşil alan üzerinde, 400 türden 10 bin hayvana ev sahipliği yapan Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde, her biri 2 ton ağırlığında 3 suaygırı da bulunuyor. Kışlık barınaklarına alınan ve görevliler tarafından biber, elma, havuç, ıspanak, kabak gibi besin değeri yüksek meyve ve sebzeler ile beslenen suaygırlarına kışın enerjilerinin yüksek tutulması için kurutulmuş incir, üzüm ve keçiboynuzu takviyesi yapılıyor. Görevlilerin elleri ile beslediği suaygırları, ziyaretçiler tarafından da ilgi görüyor.