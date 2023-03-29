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Giriş Tarihi: 30.3.2023

2 yaşındaki kızını boğdu, evi ateşe verdi

BAYRAM COŞKUN BAYRAM COŞKUN
2 yaşındaki kızını boğdu, evi ateşe verdi
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde 3 katlı bir apartmanın ikinci katında gece saatlerinde yangın çıktı. Söndürülen yangın sonrası evde yapılan incelemede 2 yasındaki Zeynep Aydın'ın dumandan etkilenerek hayatını kaybettigi saptandı. Yangına uykuda yakalanan baba Mehmet Aydın (53) kaçarak kurtuldu. Anne Hilal Aydın'ın (40) ise yangın esnasında evde olmadıgı belirlendi. Olayın ardından anne Aydın polise giderek yangını kendisinin çıkardıgını itiraf etti. Esinin kendisini fuhsa zorladıgını öne süren anne, bu sebeple kızını uykusundayken bogarak öldürdügünü daha sonra da evi atese vererek kaçtıgını söyledi.

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2 yaşındaki kızını boğdu, evi ateşe verdi
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