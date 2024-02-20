2 yıl önce ayrıldığı eşini öldürdü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 40 yaşındaki 2 çocuk annesi Banu Uzun, 2 yıl önce ayrıldığı eşi E.A. tarafından tabancayla öldürüldü. Gözaltına alınan zanlı tutuklandı.Olay Kavaklı Mahallesi'nde bir apartmanda yaşandı. Gelen ihbar üzerine eve giden sağlık ekipleri, 40 yaşındaki Banu Uzun'un cansız bedeniyle karşılaştı. Bir otelde kat görevlisi olarak çalıştığı öğrenilen 2 çocuk annesi Banu Uzun'un boynundan tek kurşunla vurularak öldürüldüğü belirlendi. Olayla ilgili Banu Uzun'un 2 yıl önce ayrıldığı ikinci eşi E.A., olayda kullandığı tabancayla birlikte cadde üzerinde yakalandı. Emniyetteki sorgusunu ardından adliyeye çıkartılan E.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. E.A.'nın ayrıldığı Banu Uzun'la tekrar bir araya gelmek istediği ve çıkan tartışmada Uzun'u vurduğu öne sürüldü.