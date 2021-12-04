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Giriş Tarihi: 5.12.2021

20 bin 374 yeni vaka 228 vefat

20 bin 374 yeni vaka 228 vefat
Türkiye'de son 24 saatte 353 bin 35 Kovid-19 testi yapıldı, 20 bin 374 kişinin testi pozitif çıktı. 228 kişi yaşamını yitirirken iyileşenlerin sayısı 19 bin 463 oldu. 18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 81.57, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 90.80 olarak kayıtlara geçti. Uygulanan toplam aşı miktarı 120 milyon 857 bin 540 doza yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada, "Mevsim şartlarından hepimizin çıkarması gereken sonuçlar var. Kapalı yerlerde kalabalık ortamlarda uzun süre bulunmaktan kaçınmalıyız. Bulunduğumuz kapalı ortamları sık sık havalandırmalıyız. Temizliğe dikkat etmeliyiz. Riskin arttığı bu dönemde aşılarımızı hemen yaptırmalıyız" dedi. ANKARA

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20 bin 374 yeni vaka 228 vefat
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