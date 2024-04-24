20 düzensiz göçmen yakalandı! 4 kişi tutuklandı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, alınan duyum ve yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Gebze ve Dilovası ilçesinde 2 ayrı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda yurda kaçak yollar ile girdikleri tespit edilen 20 düzensiz göçmen yakalanırken, onların sevk ve idaresini sağlayan 4 kişi ise göçmen kaçakçılığı suçundan gözaltına alındı. Gözaltına alınan R.R., M.H., A.S. ve M.E. isimli 4 şüpheli sevk edildikleri adli merciler tarafından tutuklandı.