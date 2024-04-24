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Giriş Tarihi: 24.4.2024 23:44 Son Güncelleme: 24.4.2024 23:57

20 düzensiz göçmen yakalandı! 4 kişi tutuklandı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından, Gebze ve Dilovası İlçelerinde gerçekleştirilen 2 ayrı operasyonda, 20 düzensiz göçmen yakalanırken, göçmen kaçakçılığı suçundan adli mercilere sevk edilen 4 kişi tutuklandı.

ABBAS ÇAKAR
20 düzensiz göçmen yakalandı! 4 kişi tutuklandı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, alınan duyum ve yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Gebze ve Dilovası ilçesinde 2 ayrı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda yurda kaçak yollar ile girdikleri tespit edilen 20 düzensiz göçmen yakalanırken, onların sevk ve idaresini sağlayan 4 kişi ise göçmen kaçakçılığı suçundan gözaltına alındı. Gözaltına alınan R.R., M.H., A.S. ve M.E. isimli 4 şüpheli sevk edildikleri adli merciler tarafından tutuklandı.

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20 düzensiz göçmen yakalandı! 4 kişi tutuklandı
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