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Giriş Tarihi: 28.12.2023 21:50

20 günlük bebek beşiğinde ölü bulundu

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde yabancı uyruklu anne F.H. (20), emzirdikten sonra yatırdığı 20 günlük bebeğini bir süre sonra beşiğinde hareketsiz halde buldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri bebeğin hayatını kaybettiği belirledi

İHA
20 günlük bebek beşiğinde ölü bulundu

Edinilen bilgiye göre, Yeşil Mahalle Cumali Sokak'ta meydana gelen olayda, yabancı uyruklu anne F.H. (20), 20 günlük oğlu M.H.'yi emzirdikten sonra beşiğine yatırdı.

Bir süre sonra odaya girdiğinde bebeğini hareketsiz halde bulan F.H.'nin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi.

20 günlük bebeğin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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20 günlük bebek beşiğinde ölü bulundu
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