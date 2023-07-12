20 kontenjan için veliler nöbette

Liselere Geçiş Sınavı (LGS) puanıyla öğrenci alan özel liselerin 2 kez gerçekleştirilen önkayıt ve kesin kayıt dönemi son buldu. Okullar dün serbest kayıt dönemine geçti. Bu liseler 14 Temmuz Cuma akşamına kadar serbest kayıt yapacak. Serbest kayıt döneminde de liseler tekrar taban puanlarını açıklayacak ve puan üstünlüğüne göre asil ve yedek kayıt yapacak.Bu liselerin çoğu ilk kayıt döneminde kontenjanlarını doldurmuştu. Ancak bazı okullarda kayıt çekmeden dolayı boş kontenjan var. İkinci kayıt döneminde yabancı özel liselerde 67 boş kontenjan kalmıştı. Serbest kayıt döneminde 20 boş kontenjan var. Veliler olası kayıt çekmelerden de oluşabilecek boş kontenjanları takip etmek için okulların internet sitesini dakika dakika kontrol ediyor. Serbest kayıt döneminde her gün için bir taban puan açıklanıyor ve kayıt işlemleri saatlere göre günlük olarak yapılıyor. Önkayıt, asil kayıt ve yedek kayıtlar aynı gün tamamlanıyor.Üsküdar Amerikan Lisesi: Serbest kayıt dönemi puanı 483. Okulda 180 kontenjandan kızlarda 2, erkeklerde 3 olmak üzere 5 boş kontenjan var.Tarsus Amerikan Koleji: Serbest kayıt dönemi puanı 442. Okulun 60'ı kız olmak üzere 120 kontenjanından kızlarda 1, erkeklerde 1 olmak üzere 2 boş kontenjanı var.İzmir Amerikan Koleji: Serbest kayıt dönemi puanı 463. Boş kontenjan 1.Galileo Galilei İtalyan Lisesi: 61 kontenjanından 9'u boş. Serbest kayıt dönemi puanı 455.Sankt George Avusturya Lisesi: Bu takvimin dışında kayıtlarını yürütüyor. Yedek liste üzerinden kayıtlarına devam ediyor. Puanları değişmedi. Lise için 480 ve 1 kontenjan boş. Taban puanı 470 olan ticaret bölümünde 2 boş kontenjan var.