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Giriş Tarihi: 5.12.2021 13:31 Son Güncelleme: 5.12.2021 13:34

20 yaşındaki Elif göl kenarında ölü bulundu

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
20 yaşındaki Elif göl kenarında ölü bulundu

İstanbul Büyükçekmece'de göl kenarında kadın cesedi bulundu. 20 yaşındaki Elif Toru'ya ait olduğu belirlenen ceset otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Genç kızın ölümünün arkasında intihar mı yoksa cinayet mi olduğu adli tıp raporuyla açıklık kazanacak.

Korkunç olay İstanbul'un Büyükçekmeçe İlçesi'nde Büyükçekmece Gölü kıyısında bulunan Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü yakınlarında dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre köprüde bulunan vatandaşlar, göl kenarında bir ceset bulunduğunu fark etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, cesedin 20 yaşındaki Elif Toru'ya ait olduğunu belirledi. Genç kızın cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Elif Toru'nun ölümündeki perde Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek raporla aralanacak.

BABA GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI
Öte yandan haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Elif Toru'nun babası, kızının cesedini teşhis ettikten sonra gözyaşlarını tutamadı. Ayakta durmakta güçlük çeken babaya yakınları destek oldu.

ÜNİVERSİTEYE HAZIRLANIYORDU
Toru'nun cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Cenazeyi teslim alan aile yakınlarından Rıza Altaylı, "Sabah 9'da ailesiyle evde kahvaltı yapmış ve dershaneye diye evden çıkmış. Bir daha da dönmemiş. Büyükçekmece'de bir gölde, denizin üzerinde bir vatandaş görmüş, polise söylemiş. Hiçbir problemi olmayan okulunda dersinde biriydi. Üniversiteye hazırlanıyordu. Son derece mütevazi ve mutlu olan bir genç kızımızdı. Bir sabotaj ve buna benzer bir olay asla düşünmüyoruz. Fotoğraf çekmek için köprünün üzerine çıkıp düştüğünü düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

MEMLEKETİNDE DEFNEDİLECEK
Elif Toru'nun cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak defnedilmek üzerine memleketi Ordu'nun Aybastı ilçesinde gönderildi.

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20 yaşındaki Elif göl kenarında ölü bulundu
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