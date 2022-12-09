20 yaşındaki genç adam darp edilerek öldürüldü

Adana'da 20 yaşındaki Baran Tunç, yol kenarında ölü halde bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede genç adamın darp edilerek feci şekilde öldürüldüğü ortaya çıktı. Jandarma ekipleri, Tunç'un katil veya katil zanlılarını yakalamak için çalışma başlattı.

YOL KENARINDA HAREKETSİZ

Olay merkez Yüreğir ilçesine bağlı Yunusoğlu Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre; 8 Aralık gecesi vatandaşlar yol kenarında hareketsiz halde yatan bir kişiyi görünce 112'yi aradı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın feci şekilde dövülerek öldürüldüğünü belirleyerek jandarma ekiplerine bilgi verdi. Jandarma ekipleri, yaptığı incelemede hayatını kaybeden kişinin 20 yaşındaki Baran Tunç olduğunu merkez Seyhan ilçesine bağlı Uçak Mahallesinde oturduğunu belirleyerek ailesine ulaştı.

KAFASINA VE VÜCUDUNA…

Gencin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan ön otopside Tunç'un darp edildiği, sert bir cisimle kafasına ve vücudunun çeşitli yerlerine vurulduğu belirlendi. Otopsinin ardından Tunç'un cenazesi ailesi tarafından alınarak toprağa verildi. Jandarma ekipleri ise genç adamın katil veya katil zanlılarını yakalamak için çalışma başlattı.