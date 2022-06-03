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Giriş Tarihi: 3.6.2022 09:48 Son Güncelleme: 3.6.2022 09:56

20 yıl sahte kimlikle gizlenen cinayet zanlısı yakalandı

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
20 yıl sahte kimlikle gizlenen cinayet zanlısı yakalandı

Diyarbakır’da 20 yıldır sahte kimlikle gizlenen cinayet zanlısı jandarmanın çalışmaları sonucu yakalandı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ve Sur İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik başlatılan operasyonlar devam ediyor. Jandarma ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucu, "kasten adam öldürme" suçundan 20 yıldır aranan H.L.'nin Bismil ilçesinde bir adrese geleceği yönünde istihbari bilgi aldı.

Söz konusu adresi gözlem altına alan jandarma timleri, çalışmalar kapsamında jandarma, Bismil ilçesindeki belirlenen adrese yakın bir bölgede H.L.'nin eşkâline benzer bir kişiyi durdurdu.

Yapılan kontrolde kimliğin bir başkasına ait olduğu belirlenince H.L., gözaltına alındı. İncelemeler sonucu, H.L.'nin Sur İlçe Jandarma Komutanlığı kayıtlarında bulunan aranan kişilerin yer aldığı fotoğraflar arasında olduğu tespit edildi. Jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından H.L., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, H.L.'yi kasten adam öldürme suçundan tutuklayarak cezaevine gönderdi. Yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacağı belirtilen H.L.'nin tanınmamak için saçını da boyadığı belirlendi.

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20 yıl sahte kimlikle gizlenen cinayet zanlısı yakalandı
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