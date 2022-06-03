20 yıl sahte kimlikle gizlenen cinayet zanlısı yakalandı

Yapılan kontrolde kimliğin bir başkasına ait olduğu belirlenince H.L., gözaltına alındı. İncelemeler sonucu, H.L.'nin Sur İlçe Jandarma Komutanlığı kayıtlarında bulunan aranan kişilerin yer aldığı fotoğraflar arasında olduğu tespit edildi. Jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından H.L., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, H.L.'yi kasten adam öldürme suçundan tutuklayarak cezaevine gönderdi. Yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacağı belirtilen H.L.'nin tanınmamak için saçını da boyadığı belirlendi.