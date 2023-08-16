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Giriş Tarihi: 16.8.2023

20 yıllık dönüşüm sorunu çözüldü

20 yıllık dönüşüm sorunu çözüldü
Zeytinburnu Belediyesi'nin depreme dayanıksız yapı stoğunun yenilenmesi için son 4.5 yılda yürüttüğü kentsel dönüşüm çalışmalarında ilçeye 2 bin 394 yeni konut kazandırıldı. Şimdi sırada Merkezefendi Arnavut Mahallesi dönüşümü var. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Zeytinburnu Belediyesi tarafından ortak yürütülen projede, 482 konut ve 44 ticari birim olmak üzere toplam 526 bağımsız birim yeniden inşa edilecek. Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Arnavut Mahallesi'nde 20 yıldır bekleyen dönüşüm probleminin çözüme kavuştuğunu belirterek şunları söyledi: "Bölgede yeni konutlarımızın inşasına başlıyoruz. Burası yeniden yapılaşma imkânı olan bir yer değildi. Yapı stoğunu muhafaza etme imkânı yoktu. Bu yüzden bakanlıkla ek bir arsa tahsis edilerek alan büyütüldü. İlçemizde yerinde dönüşümün imkânı olmayan son bölgenin dönüşüm başlangıcını da yapmış oluyoruz."

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20 yıllık dönüşüm sorunu çözüldü
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