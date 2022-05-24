200 saatlik görüntü incelenip yakalandı

İSTANBUL'DA, 20 Mayıs'ta kendisine ait klinikte cansız halde bulunan 64 yaşındaki Şeyma Biran'ın katil zanlısı Ziya E. yakalandı. Cinayete ilişkin 200 saatlik kamera görüntüsünü inceleyen polis, katil zanlısı Ziya E.'nin kimliğini tespit etti. Evinde gözaltına alınan Ziya E., "Dişlerime baktı, 11 bin lira tedavi masrafı çıkardı. Konuşunca, bir an kendimi kaybettim. Gerisini hatırlamıyorum" iddiasında bulundu. Şüphelinin psikolojik sorunları olduğu öne sürülürken diş hekimi Şeyma Biran'ı hiç tanımadığı, ilk kez karşılaştığı öğrenildi.