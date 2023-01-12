2000 km uzaktan geldi rüyasında gördüğü mezarda define arıyor

Almanya'da yaşayan Nazmiye Karaman, rüyasında gördüğü lahit için memleketi Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde gerekli izinleri alıp kazı çalışması başlattı. Bir çocuk annesi Karaman (45), 6 yıl önce rüyasında Çaycuma'ya bağlı Çomranlı köyünde babasından tapusunu devraldığı ormanlık alandaki tarlada lahit olduğunu gördü. Alanda kazı çalışması başlatmak isteyen Karaman, önce para biriktirdi. Sonra avukatı aracılığıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı'na define aramak için başvurdu.Yaklaşık bir yıllık sürecin ardından Karaman'ın yasal izinleri almasıyla 3 gün önce 50 metrekarelik alanda kepçeyle çalışmalara başlandı. Bu süreçte yaklaşık 120 bin lira harcayan Karaman, kazı alanında kurban kestirdi. Kazı çalışmaları, Zonguldak Karadeniz Ereğli Müze Müdürlüğü'nden 2 arkeolog, Milli Emlak'tan bir uzman ve jandarma ekiplerinin katılımıyla sürüyor. Gazetecilere, rüyasını gerçeğe dönüştürmek istediğini söyleyen Karaman, "Buradan bir şey çıkacağına eminim. Çıkarsa bavulumu toplayıp memleketime döneceğim" dedi.