ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster 31 Aralık 2023 Pazar günü yılbaşı özel bölümüyle izlemeye sunuldu. Mazhar Alanson ile Fuat Güner ve Yasemin Sakallıoğlu'nun konuk olduğu yarışmada az önce sorulan 2001'de ölen Beatles üyesi George Harrison anısına 2002'de Los Angeles'taki bir parka dikilen ve yaklaşık 3,5 metre kadar büyüyen çam ağacına 2014'te ne olmuştur? sorusunun cevabı merak konusu oldu.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER | 31 ARALIK

İşte az önce sorulan soru ve cevabı;