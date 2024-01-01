Haberler Yaşam Haberleri 2001’de ölen Beatles üyesi George Harrison anısına 2002’de Los Angeles’taki bir parka dikilen ve yaklaşık 3,5 metre kadar büyüyen çam ağacına 2014’te ne olmuştur?
Giriş Tarihi: 1.1.2024 00:45 Son Güncelleme: 1.1.2024 00:45

2001’de ölen Beatles üyesi George Harrison anısına 2002’de Los Angeles’taki bir parka dikilen ve yaklaşık 3,5 metre kadar büyüyen çam ağacına 2014’te ne olmuştur?

Kim Milyoner Olmak İster, 31 Aralık 2023 Pazar günü yılbaşı özel bölümüyle ekrana geldi. ATV ekranlarında Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda yayınlanan yarışmanın özel bölümünde Mazhar Alanson ile Fuat Güner ve Yasemin Sakallıoğlu yarışmacı koltuğunda sorulara yanıt veriyor. Az önce sorulan 2001’de ölen Beatles üyesi George Harrison anısına 2002’de Los Angeles’taki bir parka dikilen ve yaklaşık 3,5 metre kadar büyüyen çam ağacına 2014’te ne olmuştur? sorusunun cevabı ise izleyiciler tarafından araştırılıyor. İşte az önce sorulan sorunun yanıtı ve tüm detaylar.

2001’de ölen Beatles üyesi George Harrison anısına 2002’de Los Angeles’taki bir parka dikilen ve yaklaşık 3,5 metre kadar büyüyen çam ağacına 2014’te ne olmuştur?

ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster 31 Aralık 2023 Pazar günü yılbaşı özel bölümüyle izlemeye sunuldu. Mazhar Alanson ile Fuat Güner ve Yasemin Sakallıoğlu'nun konuk olduğu yarışmada az önce sorulan 2001'de ölen Beatles üyesi George Harrison anısına 2002'de Los Angeles'taki bir parka dikilen ve yaklaşık 3,5 metre kadar büyüyen çam ağacına 2014'te ne olmuştur? sorusunun cevabı merak konusu oldu.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER | 31 ARALIK

İşte az önce sorulan soru ve cevabı;



SORU: 2001'de ölen Beatles üyesi George Harrison anısına 2002'de Los Angeles'taki bir parka dikilen ve yaklaşık 3,5 metre kadar büyüyen çam ağacına 2014'te ne olmuştur?



SEÇENEKLER

A- Sökülüp kaçırılmıştır
B- Böceklenip kurumuştur (CEVAP)
C- Sevmeyenler tarafından yakılmıştır
D- Yanlışlıkla kesilmiştir


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2001’de ölen Beatles üyesi George Harrison anısına 2002’de Los Angeles’taki bir parka dikilen ve yaklaşık 3,5 metre kadar büyüyen çam ağacına 2014’te ne olmuştur?
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