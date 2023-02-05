Haberler Yaşam Haberleri 2002'de ABD'de 33 cerrah üzerinde yapılan bir çalışmada hangisini haftada 3 saatten fazla yapan cerrahların yapmayanlardan yüzde 27 daha hızlı olduğu ve yüzde 37 daha az hata yaptığı gözlenmiştir?
Giriş Tarihi: 5.2.2023 23:31 Son Güncelleme: 5.2.2023 23:31

2002'de ABD'de 33 cerrah üzerinde yapılan bir çalışmada hangisini haftada 3 saatten fazla yapan cerrahların yapmayanlardan yüzde 27 daha hızlı olduğu ve yüzde 37 daha az hata yaptığı gözlenmiştir?

ATV ekranlarının uzun soluklu yarışma programı “Kim Milyoner Olmak İster?” yarışması Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda 5 Şubat 2023 Pazar günü yeni bölümle izleyicisiyle buluştu. Türkiye’nin en çok kazandıran yarışma programı Milyoner’de bugün sorulan 2002'de ABD'de 33 cerrah üzerinde yapılan bir çalışmada hangisini haftada 3 saatten fazla yapan cerrahların yapmayanlardan yüzde 27 daha hızlı olduğu ve yüzde 37 daha az hata yaptığı gözlenmiştir? sorusu izleyiciler tarafından merak edilerek 2002'de ABD'de 33 cerrah üzerinde yapılan bir çalışmada hangisini haftada 3 saatten fazla yapan cerrahların yapmayanlardan yüzde 27 daha hızlı olduğu ve yüzde 37 daha az hata yaptığı gözlenmiştir? şeklinde araştırılmaya devam ediliyor. İşte merak edilen Milyoner sorusunun cevabı.

2002’de ABD’de 33 cerrah üzerinde yapılan bir çalışmada hangisini haftada 3 saatten fazla yapan cerrahların yapmayanlardan yüzde 27 daha hızlı olduğu ve yüzde 37 daha az hata yaptığı gözlenmiştir?

Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster?" bugün (5 Şubat 2023 Pazartesi) Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda ATV ekranlarındaki yerini aldı. İzleyenlere pek çok konuda yeni bilgiler kazandıran uzun soluklu yarışmanın son bölümünde yarışmacıya yöneltilen 2002'de ABD'de 33 cerrah üzerinde yapılan bir çalışmada hangisini haftada 3 saatten fazla yapan cerrahların yapmayanlardan yüzde 27 daha hızlı olduğu ve yüzde 37 daha az hata yaptığı gözlenmiştir? sorusu izleyenler tarafından yoğun şekilde merak edilerek şeklinde yoğun olarak araştırılıyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (5 ŞUBAT 2023)

ATV ile 5 Şubat Milyoner'de sorulan soru ve cevabı şöyle;

SORU: 2002'de ABD'de 33 cerrah üzerinde yapılan bir çalışmada hangisini haftada 3 saatten fazla yapan cerrahların yapmayanlardan yüzde 27 daha hızlı olduğu ve yüzde 37 daha az hata yaptığı gözlenmiştir?

A- Doğa yürüyüşü yapmak
B- Video oyunu oynamak (CEVAP)
C- Kitap okumak
D- Masa tenisi oynamak


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2002'de ABD'de 33 cerrah üzerinde yapılan bir çalışmada hangisini haftada 3 saatten fazla yapan cerrahların yapmayanlardan yüzde 27 daha hızlı olduğu ve yüzde 37 daha az hata yaptığı gözlenmiştir?
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