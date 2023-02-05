Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster?" bugün (5 Şubat 2023 Pazartesi) Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda ATV ekranlarındaki yerini aldı. İzleyenlere pek çok konuda yeni bilgiler kazandıran uzun soluklu yarışmanın son bölümünde yarışmacıya yöneltilen 2002'de ABD'de 33 cerrah üzerinde yapılan bir çalışmada hangisini haftada 3 saatten fazla yapan cerrahların yapmayanlardan yüzde 27 daha hızlı olduğu ve yüzde 37 daha az hata yaptığı gözlenmiştir? sorusu izleyenler tarafından yoğun şekilde merak edilerek şeklinde yoğun olarak araştırılıyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (5 ŞUBAT 2023)

ATV ile 5 Şubat Milyoner'de sorulan soru ve cevabı şöyle;