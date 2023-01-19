2003’te kardeşini öldüren abi diğer kardeşini de tehdit edince hakim karşısında

Silivri'de 2003 yılında iş adamı Zeki Aslan, mal varlığı nedeniyle abisi Vahit Aslan tarafından öldürüldü. Vahit Aslan'a o dönem müebbet hapis cezası verildi. Abi Aslan, 2020 yılında pandemi nedeniyle cezaevinden çıktı. İddiaya göre Vahit Aslan cezaevinden çıktıktan sonra diğer kardeşleri Ahmet Aslan ve eşi Sevim Aslan'ı tehdit ederek mal varlıklarına el koymak istedi.



Bunun üzerine Ahmet Aslan, abi Vahit Aslan, yengesi Ayfer Aslan ve yeğeni Çetin Aslan hakkında suç duyurusunda bulundu.



Açılan davanın ardından Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya tutuksuz sanıklar Çetin Aslan, Ayfer Aslan ve Vahit Aslan katıldı. Şikayetçi Sevim Aslan, Ahmet Aslan ile avukatları Deniz Özdal ve sanık avukatları da duruşmada hazır bulundu.

SANIKLAR SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ



Duruşmada savunma yapmak için söz verilen Vahit Aslan yazılı savunma hazırladığını belirterek mahkemeye yazılı savunmasını sundu. Ayfer Aslan ise kimseyi tehdit etmediği için suçlamayı kabul etmediğini, karşı tarafların istediği takdirde uzlaşmak istediğini belirterek hakkında beraat kararı verilmesini istedi.



"KAÇIRDIĞIMIZ VEYA ZORLA GÖTÜRDÜĞÜMÜZ YERLER YOKTUR"



Çetin Aslan savunmasında 2020 tarihinden itibaren babası Vahit Aslan'ın vasisi olduğunu belirterek, "Tüm iş ve işlemlerini ben yürütmekteyim. Babam kendini toparlayınca eski vasisi Halim Aslan'dan hesap defterini istedi. Babamın oteli olduğu için yapılan işlemleri kontrol etmek istemişti. Amcam, babama psikolojisinin bozuk olduğunu yönünde birçok mazeret bildirdi. Defterleri vermeyi devamlı erteledi. Babam, amcam Ahmet Aslan'ın üzerine üç tane tapu yapmıştı. Amcam Halim Aslan'ın üzerine de yapmıştı. Amcam Halim Aslan defterleri getirmedi. Tapuları vermeyi kabul etmedi. Ancak Ahmet amcam tapuları vereceğini söyledi. İşlemlerin hepsini gönüllü yaptı. Onu kaçırdığımız veya zorla götürdüğümüz yerler yoktur. Bu komployu bize Halim amcamın yaptığını düşünüyorum" dedi.



"BENİ DE MAL VARLIĞIM İÇİN ÖLDÜRMEYE KALKTI"



Şikayetçi Ahmet Aslan ifadesinde, " Vahit Aslan benim diğer ağabeyim Zeki Aslan'ı mal varlığı için öldürdü. Sonra sıra bana geldi. Beni de mal varlığım için öldürmeye kalktı. Bana telefon açarak benim mal varlığımı kendisine devretmemi istedi. Bana silah gösterdi. E-devlet şifremi aldı. Zorla işlemler yaptırdılar" diye konuştu.



ŞİKAYETÇİ AVUKATI SANIKLARIN TUTUKLU YARGILANMALARINI İSTEDİ



Şikayetçi avukatı Deniz Özdal ise, " Ses kaydının sanıklardan Çetin'e ait olduğu dosyadaki iki bilirkişi raporu ile ispatlanmış vaziyettedir. Bundan bir süre önce kardeşlerden biri sanık Vahit tarafından aynı sebeple öldürülmüştür. Şimdi sıra müvekkillere gelmiştir. Bu nedenle sanıkların tutuklu yargılanmasını ve hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.



Mahkeme heyeti, sanıkların tutuklu yargılanma talebini reddetti. Heyet, tanık dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Vahit Aslan ve Ahmet Aslan'ın kardeş oldukları belirtildi. İddianamede, 2020 ve 2021 tarihlerinde farklı zamanlarda birden çok kez şüpheliler Vahit Aslan, Afyer Aslan ve Çetin Aslan'ın fikir ve eylem birliği içerisinde şikayetçiler Ahmet Aslan ile eşi Sevim Aslan'ın üzerlerinde kayıtlı gayrimenkullerini Vahit Aslan'ın üzerine devretmeleri için tanık beyanları, toplanan deliller doğrultusunda silahla tehdit ettikleri ifade edildi. Şüphelilerin savcılık aşamasında alınan ifadelerinde suçlamaları kabul etmedikleri, ifadelerinin suçtan kurtulmaya yönelik olarak değerlendirildiği, şüpheli Vahit ve Çetin Aslan'ın farklı tarihlerde Ahmet ile Sevim Aslan çiftine karşı hakaret suçu da işlediği belirtildi. İddianamede, Vahit, Ayfer ve Çetin Aslan'ın her iki şikayetçi karşıya ayrı ayrı "Birden fazla kişi tarafından silahla yağmaya teşebbüs" suçundan 2 yıl 6 aydan 11 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep edildi. Vahit ve Çetin Aslan'ın Ahmet Aslan ile Sevim Aslan'a karşı "Hakaret" suçundan ayrı ayrı 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istendi.

"TEHDİT, YAĞMA VE SAHTE İCRA YOLLARIYLA BİZİM MAL VARLIKLARIMIZA EL KOYMAK İSTİYOR"



Duruşma sonrası şikayetçiler adliye önünde basın açıklaması yaptı. Sevim Aslan, "Vahit Aslan daha önce mal varlığından dolayı kaynım Zeki Aslan'ı öldürmüştü. 12 yıl cezaevinde yattı. Pandemiden dolayı dışarı çıktı. Bu sefer bize sarmaya başladı, bizim mal varlıklarımızı almaya çalıştı. Haciz, tehdit, yağma ve sahte icra yollarıyla bizim mal varlıklarımıza el koymak istiyor. Öyle ya da böyle o malları verin diyor. Evimize gelerek çocuklarımla beni tehdit ettiler. Eşim baş edemediği için şehir dışına gitmek zorunda kaldı. Ben burada kaldım. Çok korkuyoruz. Biz onlarla baş edemediğimiz için şikayette bulunduk. Umarım adalet yerini bulur. Cezalarını çekerler" dedi.

"BU TÜR ŞEYLER BU KADAR KOLAY OLMAMALI, İNSANLARIN CANI BU KADAR UCUZ OLMAMALI"



Ailenin avukatı Deniz Özdal yaptığı açıklamada, "Çok büyük bir tehdit altındayız. Bugün dosyamızın bu adliyedeki ilk duruşması oldu. Vahit Aslan bundan kısa bir süre önce öz kardeşini mal varlığı sebebiyle öldürdü. Müebbet hapis cezasıyla cezaevindeydi. Pandemi izninden dolayı dışarı çıktı. Bu kez de diğer kardeşlerine aynı şekilde mal varlıklarını kendi adına devredebilmek için silahla gece vakti konutuna gelip yağma ve nitelikli dolandırıcılık suçlarını işledi. Bugünde silahlı yağma suçunun ilk duruşması yapıldı. Biz şu an konuşurken bile gelip bizi tehdit ediyorlar. Duruşma salonunda da çok büyük tehditler savurdular. Ben bile kendi çocuklarımla tehdit edildim. Adaletin yerini bulacağını umuyoruz. Bu tür şeyler bu kadar kolay olmamalı, insanların canı bu kadar ucuz olmamalı biz gerekli yasal süreçleri izliyoruz" şeklinde konuştu.