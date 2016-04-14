Oluklu kertenkele yılan sanılıp öldürülülyor!

Orman ve Su İşleri Osmaniye Şube Müdürlüğü görevlilerinin arazide yaptığı inceleme ve denetleme gezisi sırasında, araç çarpması sonucu yaralandığı tahmin edilen oluklu kertenkele, tedavisi için Osmaniye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi rehabilitasyon merkezine getirildi.





"TARIM İÇİN ZARARLI BÖCEKLERİ YER"



Doğa, Yaban Hayatı Koruma ve Araştırma Derneği Başkanı Veteriner Hekim Bünyamin Akın tarafından muayene edilen ve sol gözünde travma tespit edilen kertenkeleye antibiyotik göz merhemi tedavisi uygulandı. Akın, oluklu kertenkelenin vatandaşlar tarafından ayakları olmadığı için yılan sanılarak öldürüldüğünü belirtirken, iyileşmesinin ardından yeniden doğaya bırakılacağını söyledi. Akın ayrıca, oluklu kertenkelenin termit, karınca ve küçük böceklerle beslendiğini, bu yöneyle çiftçi dostu bir hayvan olduğunu kaydetti.



"DERİSİNDE OLUKLAR VAR"



Kertenkelenin tedavisinin devam ettiğini belirten Akın, "Geldiğinde göz bütünlüğü bozulmuştu, biz bunu aldık ve gözle ilgili tedavisine başladık. Antibiyotikli merhemler sürmeye başladık. Yılana benzediği için insanlar bunu öldürmekteler, aslında çok zararsız canlılardır. Tarım için zararlı böcekleri ve sinekleri yemekte olan bir canlıdır. Doğadaki hayvanlara insanlar dokunmamalıdır" diye konuştu.



Bünyamin Akın ayrıca, oluklu kertenkeleyi yılandan farklı kılan birçok farklılık olduğunu da ifade ederek, "Yılanlarda göz kapakları yoktur, ama bunların göz kapakları vardır. Ayrıca derisinin kenarlarında oluklar bulunmaktadır ve bu yüzden de 'Oluklu kertenkele' denilmektedir. Zehirsiz ve ısırmaz bildiğimiz kertenkeleler ne ise bu da aynıdır" dedi.

Aydın Kuşadası'nda yılan görünümlü 'oluklu kertenkele' kamerada