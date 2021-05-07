Video Yaşam Aydın Kuşadası'nda yılan görünümlü 'oluklu kertenkele' kamerada

Aydın Kuşadası'nda yılan görünümlü 'oluklu kertenkele' kamerada

Aydın Kuşadası'nda yılan görünümlü 'oluklu kertenkele' kamerada
07.05.2021 | 10:21

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Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki bir otelin bahçesinde havaların ısınmasıyla kış uykusundan uyanan yılan görünümlü 'oluklu kertenkele', bir hayvanseverin duyarlı davranışı sayesinde doğal ortamına bırakıldı.

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Kadınlar Denizi Mahallesi'nde oturan Oktay Gültepe, dün sabah işlettiği otelin bahçesinde oluklu bir kertenkelenin olduğunu görünce durumu EKODOSD'a bildirdi. EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, beraberindeki dernek üyeleriyle birlikte bölgeye gidip, Latince adı 'Ophisaurus Apodus' olan oluklu kertenkeleyi dikkatlice yakaladı. Boyu yaklaşık 1.5 metre olan oluklu kertenkele daha sonra ormanlık bir araziye götürülerek doğal ortamına salındı.


"YAŞAM ALANLARI AZALDI"
Oluklu kertenkeleyi görünce hemen tanıdığını belirten Oktay Gültepe, "Bu tür sürüngenlerin yaşam alanları aşırı yapılaşma nedeniyle giderek azaldı. Genellikle çevredeki iş makineleri ve gürültüden ürktükleri zaman saklanacak bir yer arıyorlar. EKODOSD yetkililerine bana yardımcı oldukları için teşekkür ederim" dedi.


'KESİNLİKLE ÖLDÜRMEYİN'
Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü ise "Oluklu kertenkelelerin insanlara hiçbir zararı yok. Halk arasında kör yılan diye bilinen bu sürüngen türü, doğal alanlarının yanı sıra sitelerin ve apartmanların arasında kalan arazilerde görülebiliyor. Çekirge, salyangoz, böceklerle beslenen; bazen de fare, küçük boylu kertenkele ve kuş yavrularını da yiyen oluklu kertenkeleler, ne yazık ki yılan sanılarak bilinçsiz kişilerce öldürülmekte. Oluklu kertenkeleler, göz kapaklarının ve başlarının hemen yan tarafındaki kulak açıklıkları ve başın hemen gerisinden aşağıya doğru devam eden oluk şeklindeki girintiden anlaşılabilir. Doğal denge için çok önemli olan, bu canlı türünü görenler kesinlikle öldürmesin" diye konuştu.

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