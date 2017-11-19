İstanbul sular altında kalacak

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA
) araştırmacıları, önümüzdeki yüzyıllarda iklim değişikliği yüzünden buzulların nasıl eriyeceği ve hangi şehirlerde deniz seviyesinin ne kadar yükseleceğini öngören bir çalışma yayımladı. Çalışmada, deniz kıyısında bulunan 293 büyük şehre yer verilirken İstanbul
'un geleceği de tahmin edildi. NASA'nın internet sitesinden paylaştığı dünya haritasına göre; İstanbul'da su seviyesi 100 yıl içinde 11.78 santimetre yükselecek. Önümüzdeki 10 yıl içinde yaklaşık 1.2 santimetre yükselmesi beklenen su seviyesinin, 50 yıl sonra günümüzden 5.8 santimetre daha fazla olacağı hesaplanıyor. Bin yıl sonranın tahminlerine göre ise su seviyesi İstanbul'da günümüzdekinden 1.2 metre daha fazla olacak. Eric Larour, Erik Ivins ve Surendra Adhikari'nin çalışmaları sayesinde ortaya çıkan haritaya göre İstanbul'daki su seviyesini en çok Alaska, Kanada, Antarktika, Grönland ve Güney And Bölgesi'ndeki buzulların erimesi artıracak. Grönland'daki buzulların İstanbul'daki su seviyesine etkisinin yüzde 42, Alaska ve Kanada'nın tamamındaki buzulların etkisi yüzde 12'şer ve Güney And Bölgesi'ndeki buzulların erimesinin etkisi ise yüzde 5.5 olarak hesaplandı.