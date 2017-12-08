İstanbul'a fırtına uyarısı!

Meteoroloji: Marmara Bölgesi ve İstanbul'da yarın 'fırtına' şeklinde esmesi beklenen lodos etkili olacak.

5 İL İÇİN DON UYARISI

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ,Malatya, Adıyaman,Tunceli ve Bingöl için don uyarısında bulundu.



Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada,"Bölgemiz genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin edilmektedir. Rüzgarların kuzey ve kuzeybatılı yönlerden orta kuvvette, yer yer kuvvetli esmesi beklenmektedir. Buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgililerin dikkatli, tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.