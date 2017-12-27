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'de görülen o ışığın sırrı ortaya çıktı

’de sabah erken saatlerde gökyüzünde gözlemlenen ışık hüzmesinin Rusların test ettiği olduğu anklaşıldı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 26.12.2017 22:31 Güncelleme Tarihi: 27.12.2017 02:05
Türkiye'de görülen o ışığın sırrı ortaya çıktı

Rus Tass Haber Ajansı, bugün erken saatlerde Savunma Bakanlığı Stratejik Füze Kuvvetleri'nin yeni bir denemesi gerçekleştirdiğini bilgisini paylaştı.

Bugün 'nin kuzey batısında yer alan Kapustin Test Merkezi'nden fırlatıldığı açıklanan RS-12M füzesinin uçuşu, geniş bir coğrafyadan gözlemlendi. Füze seyrini tamamladıktan sonra Kazakistan'daki test merkezine düştü. Füzenin uçuşu sırasında 'de İstanbul'dan Hatay'a, Samsun'dan Şırnak'a kadar geniş bir alanda görüldü.

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300 KİLOMETRE YÜKSEKTEN 13 BİN KİLOMETRE UZAĞA KADAR GİDEBİLİYOR

Atılan füzenin menzilinin 13 bin kilometreye kadar çıkabildiğine dikkat çeken Balistik Füze ve Savunma Uzmanı Hakan Kılıç, "Bu füze, ICBM olarak adlandırılan Kıtalararası Balistik Füze. Topol serisi füze ailesinin bir üyesi. Yerden yaklaşık 300 kilometre yükseklikte hedefine doğru ilerliyor. Bu nedenle çok geniş bir coğrafyadan tespit edilebiliyor" dedi.

Daha önceden yapılan testlerde, füzenin oluşturduğu ışık hüzmesi, Ardahan'dan da gözlemlenmişti.

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Türkiye'de görülen o ışığın sırrı ortaya çıktı
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