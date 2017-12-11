SOM füzesi hedefe yerli motorla ulaşacak

TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen ve üretimini ROKETSAN'ın yaptığı seyir füzesi SOM'da kullanılacak turbojet motoruyla savunma sanayisinin geliştirdiği yerli ürünlere bir yenisi daha eklenecek.

Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile Kale Havacılık arasında imzalanan sözleşme, Hava Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyacı olan SOM seri üretiminde kullanılacak turbojet motorun ve motora ait alt sistemlerinin tasarımını, üretimini, testlerinin yapılmasını, teknoloji gösterimini, eğitim ve bakımıyla teknik veri paketi hazırlanmasını kapsıyor.