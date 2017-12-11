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si hedefe yerli motorla ulaşacak

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 11.12.2017 13:46

TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen ve üretimini ROKETSAN'ın yaptığı seyir si 'da kullanılacak turbojet motoruyla savunma sanayisinin geliştirdiği yerli ürünlere bir yenisi daha eklenecek.

Müsteşarlığı ile Kale Havacılık arasında imzalanan sözleşme, Hava Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyacı olan SOM seri üretiminde kullanılacak turbojet motorun ve motora ait alt sistemlerinin tasarımını, üretimini, testlerinin yapılmasını, teknoloji gösterimini, eğitim ve bakımıyla teknik veri paketi hazırlanmasını kapsıyor.

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SOM füzesi hedefe yerli motorla ulaşacak
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