Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Zarrab'ın Bodrum'daki lüks yatlarına da el konuldu...

Zarrab'ın Bodrum'daki lüks yatlarına da el konuldu...

ABD’nin kentinde süren sanık olarak başladığı kumpas davasında, tanık olarak ifade vermeye devam eden ve Türkiye’deki tüm varlıklarına el konulan ’ın Bodrum’da bulunan iki yelkenli lüks yatına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla el konuldu.

Giriş Tarihi: 27.12.2017 16:17 Güncelleme Tarihi: 27.12.2017 16:18
Zarrab'ın Bodrum'daki lüks yatlarına da el konuldu...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'ın Türkiye'deki tüm mal varlığına el konuldu.

Zarrab'ın Bodrum'da bulunan Malta bayraklı 7 milyon euro değerindeki 42 metrelik lüks teknesine ve 12 metre uzunluğundaki "Banio" isimli teknesine el konulduğu öğrenildi.

Yaklaşık 1.5 yıldır tersanede bekleyen yatlarla ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ankara ile resmi yazışma yapıldığı bildirildi.

Bodrum Liman Başkanlığına yazının ulaşmasının ardından "60 years" ve "Banio" isimli lüks yatlara el konuldu. Uzun süredir tersanede bekletilen yatların üzerine büyük branda çekilerek kapatılması ise dikkatlerden kaçmadı.

Kumpas davası tamamen çöktü

Son dakika haberi: Rıza Sarraf'ın el konulan mal varlığına kayyum atanacak mı?

Son dakika: Sarraf ve yakınlarının mal varlıklarına el koyma kararı

ABD’deki kumpas davası siyasi tiyatroya dönüştü

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Zarrab'ın Bodrum'daki lüks yatlarına da el konuldu...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN