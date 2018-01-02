Dünya rekoru

Tüm yıl Türkiye
'nin ve dünyanın dört bir yanından yayınlar yapan aHaber, yılbaşı gecesi 121 nokta yayını ile bu başarısını taçlandırdı. atv, aHaber ve aNews işbirliğinde ortaya çıkan tarihi anlara seyirciler de ekran başından eşlik etti. İşte geceye damga vuran o yayın ve detayları: 31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayan gece Türkiye ve dünyanın dört bir yanında yapılan yayında; Türkiye'den İstanbul
, Ankara, İzmir, Edirne, Kars, Antep ve birçok şehir yayında olmakla beraber dünyadan Suriye, Filistin, Rusya, ABD, İngiltere, Çin, Afganistan, Birleşik Arap Emirlikleri gibi birçok noktada yılbaşı gecesi yaşananları muhabirler canlı yayında aktardı. Türkiye, 2017'ye ünlü gece kulübü Reina'ya yapılan terör saldırısıyla başlamıştı. aHaber ekibi, o hain saldırının yıldönümünde yine oradaydı. İstanbul'daki yayınlar sadece o hain saldırının yaşandığı yerden değildi.
HABER NÖBETİ...
Ekipler birçok bölgede haber nöbetindeydi. Osmanlı'dan bugünlere miras kalan mehteran takımı da aHaber stüdyolarındaydı. aHaber stüdyosunda ney ve kabak kemane rüzgarı esti. Yemen türküsü ile şehitler anıldı. "Merkeze hakkı ve adaleti koyan bir haber kanalı olmanın mükâfatını, izleyicilerimizin ilgisi sayesinde fazlasıyla görüyoruz" diyen aHaber Genel Müdürü Abdulhalik Çimen, şöyle konuştu: "Ana ilkemiz haberin doğruluğu. Yalana, zulme ve haksızlığa karşı hiç toleransımız yok. Meselelere her zaman hakkı üstün tutan bir anlayışla cevap verir, adalet çerçevesinde yayınlar yaparız. İşimizi aşkla yapıyoruz. Türkiye'nin 24 saat canlı yayın yapan tek yerli ve milli televizyonuyuz. Bu unvanı bize milletimiz verdi. Bunun hakkını vermeye çalışıyoruz."