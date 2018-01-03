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Mor beyin mağduru 10 hakim ve savcı göreve döndü

Açığa alınan veya meslekten ihraç edilen bazı hakim ve savcılar, "Mor beyin yazılımıyla telefonlarının 'a yönlendirilerek mağdur edildikleri" gerekçesiyle, mesleğe dönmek için 'ya başvuruda bulundu. Başvuruyu değerlendiren HSK, 8'i açığa alınan, 2'si meslekten ihraç edilen 10 hakim ve savcıyı mesleklerine iade etti.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 3.1.2018 20:03 Güncelleme Tarihi: 3.1.2018 20:26
Mor beyin mağduru 10 hakim ve savcı göreve döndü

Hakimler ve Savcılar Kurulu (), 8'i açığa alınan, 2'si meslekten ihraç edilen 10 hakim ve savcının göreve dönmesine karar verdi.

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Alınan bilgeye göre, açığa alınan veya meslekten ihraç edilen bazı hakim ve savcılar, "Mor beyin yazılımıyla telefonlarının 'a yönlendirilerek mağdur edildikleri" gerekçesiyle, mesleğe dönmek için HSK'ya başvuruda bulundu.

Söz konusu başvuruyu değerlendiren HSK, 8'i açığa alınan, 2'si meslekten ihraç edilen 10 hakim ve savcıyı mesleklerine iade etti.

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BYLOCK TAHLİYESİ SÜRECİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı açıklamada, 11 bin 480 GSM numarasının kullanıcıların iradeleri dışında 'ByLock' IP'lerine yönlendirilmiş olduğunun tespit edildiğini duyurmuştu. Mağdur olanların temize çıkarılması için çalışmalar devam ediyor.

Görevlerine dönmelerine karar verilen 7 isim şöyle: "Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1. Hukuk Dairesi Başkanı Muharrem Yılmaz, Bursa Başkanı Fahrettin Baş, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fatih Mehmet Aksoy, Ankara Vergi Mahkemesi Başkanı Ahmet Çimen, Safranbolu Savcısı Alper Zeki Gürel, Konya Bölge İdare Mahkemesi Üyesi Nurullah Çelik, Sungurlu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Serdar Softaoğlu."

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Mor beyin mağduru 10 hakim ve savcı göreve döndü
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