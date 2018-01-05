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Üniversite sınavına Rusça ve Arapça geldi

Üniversite sınavının ikinci oturumunun ismi oldu. Sınavın oturumlarına İngilizce, Almanca ve Fransızca’ya ek olarak Arapça ile Rusça da eklendi

SABAH Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 5.1.2018
Üniversite sınavına Rusça ve Arapça geldi
Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YKS) olarak değiştirilen üniversite sınavlarıyla ilgili birçok konu netlik kazandı. İsmi henüz belli olmayan YKS'nin ikinci oturumu (AYT) oldu. YKS'nin ilk oturumu olan TYT ve ikinci oturum olan AYT'nin test ağırlıkları açıklandı. oturumlarında İngilizce, Almanca ve Fransızca'ya ek olarak Arapça ile Rusça da geldi. Dün yapılan açıklamada Sözel, Eşit Ağırlık, Sayısal ve Dil puan türlerinde testlerin ağırlıkları ve katkısı netlik kazandı. TYT'den alınan puanların üniversitelere yerleştirmeye katkısı yüzde 40, AYT'de ise yüzde 60 olacak. Puan türlerine göre AYT'de her bir testin ağırlıkları ise şöyle:
SÖZEL: Türk dili ve edebiyatı yüzde 18, tarih- 1 yüzde 7, tarih-2 yüzde 8, coğrafya-1 yüzde 5, coğrafya-2 yüzde 8, felsefe grubu yüzde 9, din kültürü yüzde 5.
SAYISAL: Matematik yüzde 30, fizik, kimya ve biyolojinin her biri yüzde 10.
EŞİT AĞIRLIK: Matematik yüzde 30, Türk dili ve edebiyatı yüzde 18, tarih-1 7, coğrafya yüzde 5.
DİL: Yabancı dil yüzde 60.
Önceki yıllarda belirlenen asgari başarı sırası şartlarında bu yıl bir değişikliğe gidilmedi.
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Üniversite sınavına Rusça ve Arapça geldi
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