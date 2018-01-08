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E-5'te araç alev alev yandı

E-5 yan yolda seyir halindeki ticari araç alev alev yandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri a müdahale ederken, o anlar amatör bir kamera tarafından görüntülendi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 8.1.2018 12:08 Güncelleme Tarihi: 8.1.2018 12:17
E-5'te araç alev alev yandı

Edinilen bilgilere göre olay, 10.00 sıralarında E-5 yan yol Mevkii'nde yaşandı. 34 YL 6584 plakalı araçtan Avcılar mevkine geldiğine aniden dumanlar yükseldi. Aracını sağ şeride çeken sürücü durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yanan araca müdahale etti. da yaralanan olmazken, trafikte yoğunluk olduğu görüldü.

ARAÇTA TEKSTİL MALZEMESİ VARDI

İçerisinde tekstil malzemeleri olduğu öğrenilen aracın bagaj kapısı da kilitlendi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kapı kırılarak içerisindeki mallar da sahibine teslim edildi.

Araç yangını, amatör bir kamera tarafından saniye saniye görüntülendi.

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E-5'te araç alev alev yandı
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