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buz gibi faşist bir örgüttür!”

Aktuel yazarı bugünkü yazısında ’li ’ın dünkü skandal tweetini kaleme aldı. "Demirtaş'ın yerine sakın bir Türk göz dikmesin. Herkes haddini bilsin.” diyen Hasip Kaplan’ın ırkçı yaklaşımına tepki gösteren Ersoy Dede, HDP aslında böyle düşünmüyor yaklaşımını da “Gerçekler bunlar.. HDP’nin, ‘ama biz böyle düşünmüyoruz ki’ lezzetinde açıklaması da günün şakası olarak dursun bir kenarda..” şeklinde eleştirdi.

Giriş Tarihi: 10.1.2018 12:10 Güncelleme Tarihi: 10.1.2018 14:34
“HDP buz gibi faşist bir örgüttür!”

ERSOY DEDE'NİN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

Hep; ' bir neden değil sonuçtur, onu doğuran faktörleri ortadan kaldırmak lazım' diyerek, aslında düşmanlık ve kavga üzerine kurulmuş olan hareketi masanın diğer tarafına oturtma kaygısı içinde oldu insanlar.. Yanlıştı.. Çok ama çok yanlıştı.. Dünyanın hiç bir yerinde faşist örgütlerle asgari müşterekte uzlaşı arayışına girmez devletler.



Örgütlerle müzakere eden devletler güncellenmiş pozisyonlarına bakar.. Eğer hâlâ daha silahlı mücadeleyi yedekte tutuyorlarsa ilişki başladığı yerden kopartılıp atılır.. HDP'ye bu memlekette hayat hakkı tanınmış olmasının tek bir nedeni vardı.. O da mücadelenin silahlı zeminden siyasi zemine geçişini sağlamak.. Bu ancak örgütün kendi eliyle var edebileceği bir legal mekanizma içinde olabilirdi.. Ama PKK, silahsız kanadı üzerindeki vesayetini hiç kaldırmadı.. hiç bir zaman anladığımız anlamda bir siyasi parti olmadı..

HDP'li Hasip Kaplan'dan ırkçı mesaj skandalı





Ve şimdi en dürüst tavrı Hasip Kaplan koymuş durumda.. Açık açık diyor ki; "… neden havanda su dövüyoruz?.. Ne yapıyoruz biz?.. Biz kimiz, varlık nedenimizle ortaya çıkan şu tablo örtüşüyor mu?.." Çok çok haklı.. Sırrı Süreyya Önder falan haybeye tepki gösteriyor. İçinde siyaset yaptığınız yer bu işte.. Ahmet Hakan'ın saz çaldırıp 'esprili yakışıklı solcu lider' diye pazarladığı Demirtaş'ın partisi bu.. Hiiiç kızmayın.. Gerçekler bunlar.. HDP'nin, 'ama biz böyle düşünmüyoruz ki' lezzetinde açıklaması da günün şakası olarak dursun bir kenarda..

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HDP'li Hasip Kaplan'dan skandal tweet!

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