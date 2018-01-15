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'den ve 'nda uyarısı

ve ()'den yapılan açıklamada, Ömerli-Bahçelievler isale hattında meydana gelen arıza sebebiyle, yarın saat 12:30'a kadar 'nun tamamında 'in bazı bölgelerinde yaşanacağı belirtildi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 15.1.2018 17:11 Güncelleme Tarihi: 15.1.2018 17:12
İSKİ'den Fatih ve Zeytinburnu'nda su kesintisi uyarısı

ve () tarafından yapılan yazılı açıklamada, Ömerli-Bahçelievler isale hattında meydana gelen arıza sebebiyle, 15 Ocak Pazartesi 16:30 ila 16 Ocak Salı 12:30 saatleri arasında 'nun tamamında 'in bazı bölgelerinde olacağı belirtildi. Fatih'te su kesintisi yaşanacak bölgeler ise şu şekilde;

"Cankurtaran, Sultanahmet, Binbirdirek, Küçükayasofya, Emin Sinan, Şahsuvarbey, Mimar Hayrettin, Muhsine Hatun, Saraç İshak, Mimar Kemalettin, Nişanca, Katip Kasım, Mesihpaşa, Aksaray, Cerrahpaşa, Haseki Sultan, Kocamustafapaşa, Sümbülefendi, Yedikule, Silivrikapı, Karagümrük Mahallelerinin tamamı ile Topkapı Mahallesi'nin alt kotları."

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İSKİ'den Fatih ve Zeytinburnu'nda su kesintisi uyarısı
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