Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! - İstanbul'a kar ne zaman yağacak? - İşte yanıtı

Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe son dakikahava durumu uyarıları gelmeye devam ediyor. Tüm yurtta etkisini gösteren kuvvetli rüzgar özellikle akşam saatlerinde İstanbul'da etkisini gösterecek. İstanbul Meteoroloji Bölge Müdürü Ahmet Kocaman yaptığı açıklama'da "Rüzgarın bu akşam saatlerinden itibaren özellikle Marmara bölgesinde daha fazla kuvvetleneceğini ve fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Yarın öğle saatlerine kadar 75 km hızla eseceğini tahmin ediyoruz. Lodos olacağı için özellikle ulaşım'da aksamalar olacağından vatandaşların dikkatli olması gerekir" dedi. Vatandaşların en çok merak ettiği soruların başında gelen İstanbul'a kar ne zaman yağacak? sorusuyla da ilgili son dakika kar yağışı açıklaması yapıldı. İşte il il son dakika hava durumu raporları.
Giriş Tarihi: 17.1.2018 11:49Güncelleme Tarihi: 17.1.2018 11:49