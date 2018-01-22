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Yurt dışındaki öğrenciler için taahhütname süresi uzatıldı

Yurt dışında okuyan öğrencilerin üzerinden taahhütname onaylama ve kefaletname hazırlatma işlemleri 'a kadar uzatıldı

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 22.1.2018 22:55 Güncelleme Tarihi: 23.1.2018 00:15
Yurt dışındaki öğrenciler için taahhütname süresi uzatıldı

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan (KYK) yapılan açıklamaya göre, burs veya kredi taahhütnamesini zamanında onaylayamayan yurt dışında okuyan öğrenciler için taahhütname onayı ve kefaletname hazırlatma süresi uzatıldı.

E-DEVLET ŞİFRESİ ŞART

Yükseköğrenimini yurt dışında sürdüren ve kendisine burs veya kredi tahsis edilen öğrencilerin yurt içinde PTT'lerden, yurt dışında ise konsolosluk veya büyükelçiliklerden " şifresi" temin etmesi gerekiyor.

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Yurt dışında yükseköğrenim gören öğrenciler, e-Devlet üzerinden taahhütname onaylama ve kefaletname hazırlatma işlemlerini 'a kadar yapabilecek.

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