Yurt dışındaki öğrenciler için taahhütname süresi uzatıldı

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan (KYK) yapılan açıklamaya göre, burs veya kredi taahhütnamesini zamanında onaylayamayan yurt dışında okuyan öğrenciler için taahhütname onayı ve kefaletname hazırlatma süresi uzatıldı.

E-DEVLET ŞİFRESİ ŞART

Yükseköğrenimini yurt dışında sürdüren ve kendisine burs veya kredi tahsis edilen öğrencilerin yurt içinde PTT'lerden, yurt dışında ise konsolosluk veya büyükelçiliklerden "e-devlet şifresi" temin etmesi gerekiyor.

Yurt dışında yükseköğrenim gören öğrenciler, e-Devlet üzerinden taahhütname onaylama ve kefaletname hazırlatma işlemlerini 26 Ocak'a kadar yapabilecek.