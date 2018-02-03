Kayıp ihbarında bulunduğu kocasını öldürüp gömmüş

İddiaya göre, Oğmaca Mahallesi'nde yaşayan Birsen K, yaklaşık 15 gün önce jandarmaya giderek eşi Tuncay K'den bir süredir haber alamadığını söyledi.

Tuncay B'nin bulunması için çalışma başlatan Altınordu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 4 çocuk annesi Birsen K. ile oğlu Talip K'nin çelişkili ifadeleri üzerine ev ve çevresinde de arama yaptı.

Tuncay K'ye ait olduğu belirlenen ceset, Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İTİRAF ETTİLER

Gözaltına alınan Birsen K. ile oğlu Talip K, jandarmada, cinayeti işlediklerini itiraf etti.

Birsen K'nin ifadesinde, aralarında çıkan tartışma sırasında eşinin başına odunla birkaç defa vurduğunu, öldüğünü anladıktan sonra da cesedi oğlunun yardımıyla fındık bahçesine götürüp gömdüğünü söylediği öğrenildi.

Gözaltındaki kadın ile oğlunun jandarmadaki işlemleri sürüyor.