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ihbarında bulunduğu kocasını öldürüp gömmüş

'nun Altınordu ilçesinde bir kadının, jandarmaya giderek haber alamadığı ihbarında bulunduğu eşini öldürüp oğlunun yardımıyla bahçeye gömdüğü iddia edildi.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 3.2.2018 16:26 Güncelleme Tarihi: 3.2.2018 17:05
Kayıp ihbarında bulunduğu kocasını öldürüp gömmüş

İddiaya göre, Oğmaca Mahallesi'nde yaşayan Birsen K, yaklaşık 15 gün önce jandarmaya giderek eşi Tuncay K'den bir süredir haber alamadığını söyledi.

Tuncay B'nin bulunması için çalışma başlatan Altın İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 4 çocuk annesi Birsen K. ile oğlu Talip K'nin çelişkili ifadeleri üzerine ev ve çevresinde de arama yaptı.

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Tuncay K'ye ait olduğu belirlenen ceset, Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İTİRAF ETTİLER

Gözaltına alınan Birsen K. ile oğlu Talip K, jandarmada, i işlediklerini itiraf etti.

Birsen K'nin ifadesinde, aralarında çıkan tartışma sırasında eşinin başına odunla birkaç defa vurduğunu, öldüğünü anladıktan sonra da cesedi oğlunun yardımıyla fındık bahçesine götürüp gömdüğünü söylediği öğrenildi.

Gözaltındaki kadın ile oğlunun jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Kayıp ihbarında bulunduğu kocasını öldürüp gömmüş
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