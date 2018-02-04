Mardin’de yarım kalan cami inşaatına hayırsever eli uzandı

Mardin Artuklu Üniversitesi
kampüsünde yapımına iki yıl önce başlanan ve uzun süreden beri kaderine terk edilen kampüs camisinin yarım kalan inşaat yapımını Mardin'i ziyaret eden TBMM Başkanı İsmail Kahraman
'ın ricası ile hayırsever işadamı ve eski Mardin Milletvekili Süleyman Bölünmez üstlendi. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın finanse ettiği ve 2 bin 500 dönüm üzerindeki cami inşaatı Diyanet İşleri Başkanlığı ile rektörlük arasında yaşanan bir anlaşmazlıktan dolayı yarım kalmıştı. Bölünmez, camiye Mardin Milletvekili ve Türkiye'nin ilk kadın meclis amiri olan kızı Ceyda
Bölünmez Çankırı'nın adını vermek istedi. Ancak Çankırı "Babamın yaptırdığı çok sayıda eğitim kurumu var. Bu camiye de benden çok babamın adı yakışır" dedi. Bölünmez bugüne kadar memleketine annesi, babası, kendi adı ve Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün adını taşıyan iki fakülte binası, iki lise ve ilköğretim okulu yaptırdı. Bölünmez, Nusaybin ve Savur ilçelerinde de birer lise binası yaptırdı. BABAMIN HATIRASI İÇİN...
Mardin Artuklu Üniversitesi için yaptırdığı iki fakültenin hikayesini anlatan Bölünmez, "Babam Hacı Ahmet Bölünmez'i 1999'da Yalova depreminde kaybettik. Babam ailemin geçimini sağlamak için okulu bıraktı. Bu nedenle okumamızı çok istediği için bizi Ankara'ya götürdü. Ancak ben de okuyamadım. Onun hatırası için bu iki fakülteyi yaptırdım. Ben okuyamadım, gençlerimiz okusun" diye konuştu.