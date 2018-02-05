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’nün askeri yapılanmasına operasyon: 13 gözaltı

Adıyaman merkezli 9 ilde /PDY terör örgütünün askeri yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 5.2.2018 11:39 Güncelleme Tarihi: 5.2.2018 11:44

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen /PDY terör örgütü soruşturması kapsamında Adıyaman merkezli 9 ilde operasyon düzenlendi.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri () içindeki askeri yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi.

Polis ekipleri Adıyaman merkezli , , , , Bingöl, , ve 'da şüphelilerin ev ve iş yerlerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

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Operasyonda TSK'da halen görevli 12 şahıs, TSK'dan ihraç edilen 1 şahıs olmak üzere toplam 13 şahıs gözaltına alındı.

TSK'da halen görev yapan 12 şahsın üsteğmen, astsubay ve uzman çavuş rütbelerinde olduğu öğrenildi. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrollerinden geçen şahıslar sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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FETÖ’nün askeri yapılanmasına operasyon: 13 gözaltı
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